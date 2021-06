Reportan la muerte en Costa Rica de uno de los mayores tenedores de bitcoines, cuya fortuna se valora en más de 1.000 millones de dólares

El multimillonario Mircea Popescu, que amasó su fortuna sobre el bitcóin, fue hallado sin vida la semana pasada en la costa pacífica de Costa Rica. Su muerte deja incertidumbre sobre quién heredará su fortuna.

Este pionero de la primera criptomoneda del mundo poseía un equivalente de más de 1.000 millones de dólares en bitcoines, por lo que es considerado uno de los mayores tenedores individuales de bitcoines.

El medio costarricense Teletica reportó que la muerte se produjo en Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas, el pasado miércoles. La víctima fue identificada como Mircea Popescu, «de origen polaco» y de 41 años. Sin embargo, Popescu es un apellido rumano y Mircea ha sido descrito en algunas páginas web como un empresario y bloguero rumano, informa Market Watch.

Bitcoin Magazine le define como fundador de MPEx, una bolsa de bitcoines creada en 2012.

La noticia sobre la muerte de esta persona se ha propagado rápidamente en la comunidad de critpoactivistas, y son muchas las personas que se preguntan por el futuro de sus tenencias.

El caso es que los activos digitales se almacenan en monederos protegidos por lo menos con contraseñas, además de medios de seguridad más sofisticados, para prevenir el acceso de personas ajenas, por lo que si el fallecido no hizo ajustes preliminares sobre su herencia todos estos activos podrían quedar fuera de alcance de sus familiares.

Mientras tanto, el valor del bitcóin parece estar repuntando tras unas semanas bajistas causadas por los polémicos tuits del CEO de Tesla, Elon Musk, y una nueva campaña de restricciones contra las criptomonedas en China. La principal criptodivisa se cotiza a alrededor de 36.000 dólares, lo que supone un aumento del 4,75% desde la jornada anterior y un crecimiento de más del 20% en una semana, conforme a datos de CoinMarketCap.

Mircea Popescu, Believed To Be One Of The Largest #bitcoin Holders, Dead At 41 #Culture #MirceaPopescu #philosophy #obituary https://t.co/sHhvWFxrxL pic.twitter.com/EmWxYiPxcW

— BitcoinAgile (@bitcoinagile) June 28, 2021