Video de un policía que lanza una mujer al piso en Berlín llama la atención del relator de la ONU sobre torturas

Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, solicitó a Alemania información relacionada con un video viral en el que, durante una manifestación, un policía arroja al piso a una mujer mayor de edad.

La grabación, presuntamente hecha el domingo pasado en la capital alemana, en el marco de las protestas contra las restricciones pandémicas, registra el momento en que una mujer trata de pasar al lado de un policía, quien la agarra del cuello con ambas manos y la lanza al suelo.

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

Send to: sr-torture@ohchr.org

(please not via Twitter-reply/DM)

Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw

— Nils Melzer (@NilsMelzer) August 1, 2021