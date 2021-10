La Revolución Industrial supuso una verdadera transformación de toda la sociedad a nivel mundial. Entre otras muchas innovaciones, de esta época data la creación de los refrigeradores, uno de los electrodomésticos más famosos y que más contribuyen a nuestro bienestar, con una correcta conservación de los alimentos que ingerimos, con lo que nos evitan contraer algún tipo de enfermedad alimenticia como sucedía antes del invento del refrigerador Samsung, capaz de conservar en un perfecto estado todo tipo de alimentos, aunque, bien es cierto, que hay que seguir una serie de consejos básicos para un correcto funcionamiento de estos electrodomésticos, lo que repercutirá en una mejor conservación de nuestros platos más característicos de la gastronomía mexicana.

Desde los primitivos refrigeradores hasta los actuales modelos de las marcas más conocidas del mercado, la evolución de los electrodomésticos ha resultado clave a la hora de conservar los alimentos que se compran, que cocinamos o que sobran de cuando tenemos la visita de los familiares. Pero, de momento, la conservación de los alimentos no es eterna, a pesar de las nuevas tecnologías que se emplean en los refrigeradores. Las últimas innovaciones del mercado tecnológico propician que los alimentos no se sequen, conserven perfectamente sus nutrientes y que incluso no haya una mezcla de olores (y de sabores, posteriormente) durante la permanencia en el interior de los refrigeradores. Actualmente, a la pregunta del título: “¿Cuánto duran los alimentos en el refrigerador?” podemos asegurar que la mayoría de los alimentos suelen durar inalterables hasta unos diez días y conservando todos sus nutrientes al estar sobre un 70 por ciento de humedad en el interior de los refrigeradores. Si lo comparamos con unos refrigeradores convencionales, los cuales no incorporan las novedades más punteras a nivel tecnológico, los alimentos durarían sobre los 3 días.

Consejos de uso

Si optamos por refrigeradores de marcas de alta calidad no deberemos preocuparnos por conservar los principales alimentos que consumimos los mexicanos: una sopa de lima, unos aguacates, unos guacamoles, los típicos frijoles o los Escamoles y chapulines. Podremos ingerirlos sin preocupación a intoxicaciones alimenticias pasados unos cuantos días de su cocinado. Eso sí, como sucede con todos los aparatos de la cocina, debemos aplicar una serie de consejos básicos para que todo fluya de manera óptima. Hay que saber que cada estante del refrigerador es idóneo para una serie de alimentos, puesto que en la parte superior siempre hay una temperatura más fría que en la parte inferior; que debemos mantener toda la estructura limpia; que no debemos abrir y cerrar de manera continuada el refrigerador; no situar el refrigerador cerca de sitios de ventilación y otros aparatos que desprendan calor; que debemos envolver correctamente los alimentos que guardemos y que si no vamos a usar el refrigerador durante unos tres meses, pues deberemos apagarlo. Con estos consejos prácticos, ayudaremos a que la vida útil de este electrodoméstico sea mayor, así como que su rendimiento sea óptimo, y ello no incidirá en el consumo eléctrico, ya que los últimos modelos de refrigeradores son muy energéticos.