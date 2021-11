Millonario chino retira más de 780.000 dólares del banco y pide al personal que cuente los billetes a mano (FOTOS)

Un millonario chino retiró más de 780.000 dólares de un banco y pidió al personal de la entidad que contara todos los billetes a mano «para evitar fallos».

El hombre, identificado únicamente como ‘Sunwear’, escribió en la red social Weibo que retiró unos cinco millones de yuanes (783.000 dólares) en billetes del Banco de Shanghai después de recibir «la peor atención de servicio», mencionando en particular la «terrible actitud» de los guardias de seguridad. Asimismo, agregó que un par de funcionarios del banco tardaron dos horas en contar el dinero y sacarlo del mostrador.

Esta es la cantidad máxima de efectivo que se puede retirar, por lo que el cliente dijo que planea regresar todos los días hasta retirar todos sus ahorros y transferirlos a otros bancos. No está claro si ha vuelto a retirar el resto de su dinero.

Las imágenes del millonario cargando fajos de billetes en cajas y maletas y llevándolas a su coche se han vuelto virales en las redes sociales.

A millionaire withdrew all his savings and ordered his bank to check them note by note after flying into a rage when a security guard asked him to wear a face mask.

The man, known as ‘Sunwear’ on the social network Weibo, reportedly withdrew ¥5million about £566,000 in banknotes pic.twitter.com/cyyd6gSuzw

— Grand Fox (@GrandFox85s) October 23, 2021