En la plataforma Reddit se ha publicado una imagen en la que se puede apreciar al cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, quienes aparentemente están haciendo un pedido en un restaurante de comida rápida McDonald’s.

«Vi a Mark Zuckerberg y a su esposa, Priscilla Chan, en McDonald’s», titula la publicación sin dar detalles de la fecha y lugar de dónde fue captada la foto, que ha sido etiquetada en Reddit como contenido original. La imagen ha sorprendido a muchos usuarios de esa plataforma, y uno de ellos bromea diciendo que «no sabía que McDonald’s ofrecía metadatos».

Otros bromean con que ante la pregunta de la cajera de si deseaba pedir uno de los combos del menú, el fundador de Facebook y la quinta persona más rica del mundo respondió diciendo que quiere comprar toda la franquicia. «Solo aceptamos acciones de Meta aquí, señor», «Tomaré una comida humana, por favor» o «Hola Tiffany, residente en 129 West 81st Street, Nueva York. No, no la estamos rastreando con la última tecnología 5G. ¿Por qué preguntas?», son solo algunas de las bromas de los internautas.

Mientras otros sugieren que Zuckerberg pidió «carne ahumada y una [salsa barbacoa de la marca] Sweet Baby Rays». En octubre pasado, durante el anuncio del cambio de nombre de Facebook a Meta, varias personas notaron una botella de esa salsa en una estantería detrás del magnate. Algunos bromearon con que el envase de salsa barbacoa era usado como sujetalibros.

oh, it’s mark zuckerberg’s favorite brand of BBQ sauce, as featured in his weird facebook grilling live streams and most recently on his bookshelf(?!) during the Meta announcement. pic.twitter.com/MlPz2ZgeLr

— thomas quanci (@tkvanci) November 10, 2021