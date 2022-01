Inscripciones abiertas para participar en el Club de Ahorro 2022

El ahorro te permite construir seguridad e independencia financiera para cumplir metas y afrontar imprevistos, si este año tienes como objetivo desarrollar este hábito con el Club del Ahorro 2022 podrás hacerlo realidad.

Gisella Canales, fundadora de Dele Peso a sus Pesos, informó que las inscripciones al Club del Ahorro 2022 ya están abiertas y agregó que “con esta iniciativa los usuarios aprenderán a ahorrar de forma gradual y sostenida, porque es un plan de microahorros quincenales acorde a la realidad nacional y la cuenta de ahorros puede abrirse en BAC Credomatic en córdobas o en dólares”.

“El secreto es que el hábito del ahorro se afianza poco a poco, mientras incrementamos gradualmente el monto, logrando un monto importante al finalizar el año”, indicó Canales.

Para inscribirse los interesados pueden hacerlo, a través del siguiente enlace https://www2.baccredomatic.com/es-ni/cuentas/ahorro-e-inversion/cuenta-club-del-ahorro/solicitud donde al registrar sus datos personales recibirán un correo electrónico de confirmación con un código de oportunidad que deberán presentar en cualquier sucursal de BAC Credomatic a nivel nacional con su cédula de identidad y una referencia personal para completar el proceso de creación de la misma.

El plan de ahorro diseñado para los próximos doce meses puede descargarse en la plataforma de educación financiera: https://www.delepesoasuspesos.com/ para alcanzar una meta anual de ahorro de $500 dólares o C$10,500 córdobas.

“En BAC Credomatic queremos que los nicaragüenses adopten un estilo de vida financieramente saludable, porque con el ahorro es posible garantizar un mejor futuro”, destacó, Ana Chamorro, Gerente de Transformación Digital de BAC Credomatic.

Testimonios de participantes

Hellen Araya, participante del Club del Ahorro, resaltó que la dinámica le “gustó mucho”, porque le permitió sobrepasar sus metas.

Por su parte, Fabricia Sánchez de 54 años, pensó que por su edad nunca iba a poder ahorrar, pero con El Club del Ahorro lo logró.

“Nunca había tenido el hábito de ahorro, me lo propuse y me sirvió fenomenal porque lo ahorrado lo utilicé para mejorar mi casa. Me sirvió muchísimo. Creo que es una excelente iniciativa, porque me ha enseñado y a reeducado en la cuestión de la mentalidad del ahorro. He aprendido que nunca es tarde para empezar y que siempre es posible”, declaró Sánchez.

“Invitamos a los nicaragüenses a realizar sus metas y sumarse al Club del Ahorro 2022, para que puedan ser parte de estos testimonios de éxito que impulsan al crecimiento”, puntualizó la Gerente de Transformación Digital de BAC Credomatic.

