¿Por qué tiene miedo Ucrania?. Una periodista de CBS News entrevistó por sorpresa este viernes al viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov en el guardarropa del hotel donde se celebran las negociaciones en Ginebra (Suiza) entre el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

«¿Se siente Rusia intimidada por Ucrania? ¿Por qué tiene miedo a Ucrania? ¿Por qué sienten que necesitan protegerse?», le preguntó la corresponsal.

Leer más: CNN vuelve a afirmar que Rusia está a punto de invadir Ucrania y Lavrov responde

«No tenemos miedo de nadie, ni siquiera a Estados Unidos», respondió Riabkov.

Q: is Russia intimidated by ukrane? Why are you afraid of Ukraine. Why do you feel you need to protect yourself…

Ryabkov: We are not afraid of anyone, even not of the US. https://t.co/7QJSPYbptD

— Ruffini (@EenaRuffini) January 21, 2022