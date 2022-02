López Obrador dice que abandonará la política cuando concluya su mandato

El presidente comentó que en 2012, cuando perdió las elecciones presidenciales por segunda vez, estuvo «a punto» de anunciar que no volvería a ser «candidato a nada»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que «ya no puede más» y que cuando termine su mandato en 2024 se retirará de la política.

«Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro», dijo a los medios de comunicación durante un recorrido destinado a los reporteros por el Palacio Nacional.

En recorrido por Palacio Nacional con reporteros, luego de semanas de grave crisis por #CasaGris, el presidente muestra molestia y rostro adusto.

Por primera ves en 3 años, se muestra harto.

“Ya no puedo más; cierro mi ciclo y me retiro”, señala y se va.

Video: Israel Aldave. pic.twitter.com/CIs43kHbHa — Pedro Pablo Tejada R (@PedroPabloTR) February 24, 2022

«Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine, me retiro, me jubilo, y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública. Ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país, ningún cargo. Nada, nada», reiteró el mandatario, quien añadió que se dedicará «a caminar, leer y escribir».

López Obrador comentó que en 2012, cuando perdió las elecciones presidenciales por segunda vez, estuvo «a punto» de anunciar que no volvería a ser «candidato a nada».

«Hasta redacté un texto donde me despedía. Para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal, la lucha del poder por el poder (…) Fue un borrador lo hice, lo pensé y dije: ‘¡Pues van a hacer fiesta!», bromeó.

Y continuó: «Entonces ya no leí la carta en el Zócalo, decidí seguir adelante y ya conocen la historia reciente».