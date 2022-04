¿Qué hay que tener en cuenta al jugar a los juegos de casino en vivo?

Hoy en día cada vez más elegimos jugar en casinos, donde nuestra elección recae en Spin Rio casino u otra marca conocida. Durante años, las máquinas tragaperras fueron muy populares en los casinos. Sin embargo, desde hace varios años, ha llegado el momento de otros juegos de azar, que son producciones en vivo. Hoy en día, prácticamente todos los casinos tienen un Live Lobby y bastantes juegos dirigidos por croupiers y crupieres reales. Decidimos echar un vistazo a cómo debemos jugar y comportarnos en un casino en vivo.

Casino en vivo: ¿qué debe saber?

Como hemos mencionado en la introducción, las tragaperras han sido y siguen siendo la opción más popular en la mayoría de los casinos durante años. Dichas tragaperras son máquinas de juego sencillas que son fáciles de manejar, además de que suelen estar disponibles por miles. Junto a ellos también encontrará ruletas electrónicas, juegos de cartas. Aunque muchas personas valoraban el juego sin tener que salir de casa, les faltaba el contacto con otras personas como ocurría y sigue ocurriendo en los casinos terrestres. Por ello, los primeros experimentos con casinos en vivo comenzaron hace tiempo. De hecho, se introdujo un software especial que, combinado con sistemas de cámara y micrófono, debía permitirnos una transmisión en directo. Las primeras pruebas superaron el examen y comenzó la introducción de los juegos en vivo a escala masiva.

Un casino en vivo es igualmente un catálogo de muchos juegos, entre los que podemos encontrar la ruleta, el póker, el bacará y el blackjack. Sin embargo, además de estos, también puedes contar con juegos como Monopoly Live, Football Studio, Bet on Numbers, Deal or No Deal, Wheel of Fortune, Sidebet City y muchos otros. Aunque difieren en apariencia y en las características del juego, tienen un denominador común. Estos juegos son jugados en vivo por croupiers y croupiers reales. Son las personas que no sólo manejan el juego, sino que también interactúan con los jugadores que escriben en la sala de chat. De este modo, seguimos tratándose de un juego electrónico, pero en una nueva edición en la que el factor humano está presente. Esta es una experiencia mucho mejor para muchas personas, una oportunidad de sentirse al menos un poco como en un casino de Las Vegas.

Características del juego

Hay algunas cosas importantes que hay que recordar cuando se juega en vivo. En primer lugar, en la mayoría de los casos tenemos salas públicas. Así que no hay mucha oportunidad de jugar solo, sólo con el cajero. Sin embargo, las salas suelen tener un número limitado de plazas disponibles. Esto significa que sólo puede haber xx invitados a la vez, y el resto debe esperar en la cola. Sin embargo, hay bastantes salas, por lo que a la hora de jugar a la ruleta, podemos elegir simplemente otro lugar. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Muchas de las salas tienen apuestas mínimas y máximas establecidas de inmediato. Puede ser que acabemos en un lugar donde las apuestas empiecen a partir de 5 o 10 euros, por lo que nuestras pequeñas apuestas no serán posibles. Además, hay salas marcadas como VIP, donde sólo tienen acceso los jugadores con un estatus especial en el casino.

Consejos importantes

En primer lugar, en un casino en vivo, elija sólo aquellos juegos cuyas reglas conozca. Aprender las reglas de la ruleta, el blackjack y el póker no debería causarnos mayores problemas. Sin embargo, merece la pena leer más sobre los juegos de preguntas, para que luego no te sorprenda el desarrollo del juego o las apuestas. Comprobemos también las mencionadas apuestas del juego, ya que es importante para nuestro presupuesto o el riesgo durante el juego. También es una buena idea establecer un presupuesto para el juego con antelación, y luego ceñirse a él a la hora de hacer las apuestas. Los juegos con soporte polaco aún no están disponibles, y el inglés es el idioma predominante en los casinos en vivo. Sin embargo, a menudo se ofrecen salas en alemán, francés y ruso, por lo que hay para todos los gustos.

Cuando se juega en un casino en vivo, hay que respetar la cultura de los jugadores. Esto se debe a que hay un chat en vivo donde puedes comunicarte con el crupier o el croupier. Por lo tanto, es necesario ser cortés, evitar los insultos y los comentarios maliciosos, ya que esto puede dar lugar a una prohibición impuesta por el casino en línea.