La sonda espacial Hope de Emiratos Árabes Unidos capta un «nuevo y sorprendente tipo de aurora» en Marte

El equipo de científicos del proyecto de exploración de Marte de los Emiratos Árabes Unidos, conocido como ‘Emirates Mars Mission’ (EMM), informó el pasado miércoles que el orbitador marciano Hope logró captar un «nuevo y sorprendente tipo de aurora» marciana.

Según los investigadores, las observaciones de este fenómeno abrirán «nuevas áreas para investigar el entorno de plasma altamente dinámico» en el Planeta Rojo. La aurora fue observada a través de uno de los tres instrumentos científicos a bordo de la sonda Hope, llamado Espectrómetro Ultravioleta de Marte de los Emiratos (EMUS, por sus siglas en inglés) a una longitud de onda de 130,4 nanómetros (nm).

Observations of a stunning new type of Martian aurora by EMM’s Hope probe open up new areas for investigating Mars’ highly dynamic plasma environment. pic.twitter.com/VBn6FLRbtH

Las observaciones de la aurora, que «son algunas de las más brillantes y extensas vistas hasta ahora por Hope», fueron tomadas cuando en Marte ocurría una tormenta solar, lo que provocó «una corriente de electrones del viento solar más rápida y turbulenta de lo habitual». Estos electrones, que fueron «energizados por campos eléctricos en la magnetosfera de Marte», se impactaron contra los átomos y las moléculas que integran «la atmosfera superior marciana», pudiéndose apreciar la aurora en las imágenes tomadas por el orbitador espacial emiratí.

The observations are made by EMUS at a wavelength of 130.4 nm, showing where the energetic electrons are smashing into atoms & molecules in the Martian upper atmosphere. These electrons come from the solar wind and are energized by electric fields in Mars’ magnetosphere. pic.twitter.com/INkW9oHQ2b

