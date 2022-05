El aumento de la temperatura global podría romper el crítico límite de 1.5 grados Celsius

La probabilidad de que la temperatura media anual alcance 1,5 °C por encima del nivel preindustrial en los siguientes cinco años se ha elevado, según un reciente informe climático de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La probabilidad de superar esa cifra ha aumentado constantemente desde el año 2015, cuando era cercana a cero. Mientras que para el periodo entre 2017 y 2021 esa probabilidad aumentó a 10 %.

Las predicciones actuales muestran que para el periodo entre 2022 y 2026 la probabilidad de que al menos un año la temperatura aumente 1,5 °C se ha elevado al 50 %. En paralelo, la posibilidad de que uno de esos años supere al año más cálido registrado es de un 93 %. Además, la posibilidad de que el promedio de la temperatura en esos cinco años sea superior al quinquenio anterior es también de 93 %, informó el Servicio Meteorológico del Reino Unido.

«La cifra de 1,5 °C no es una estadística aleatoria. Es más bien un indicador del punto en el que los impactos climáticos serán cada vez más dañinos para las personas y, de hecho, para todo el planeta», explicó Petteri Taalas, secretario general de la OMM.

Taalas advirte que las temperaturas seguirán aumentando mientras continúen las emisiones de efecto invernadero. «Nuestros océanos continuarán calentándose y volviéndose más ácidos, el hielo marino y los glaciares continuarán derritiéndose, el nivel del mar seguirá aumentando y nuestro clima se volverá más extremo», agregó.

Si bien el Acuerdo de París, adoptado por 196 naciones en 2015, estableció medidas climáticas para limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C en este siglo, se mantuvo como referencia la cifra de 1,5 °C.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow, Escocia, en 2021, las partes acordaron mantener como objetivos las cifras planteadas en el Acuerdo de París, pero reconocieron que alcanzar un incremento de 1,5 °C disminuiría en mayor medida la repercusión del cambio climático.

