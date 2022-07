Taiwán inicia ejercicios militares con fuego real

Las autoridades taiwanesas iniciaron este lunes la segunda fase del ejercicio militar anual Han Kuang con fuego real para poner a prueba la preparación de sus fuerzas en materia de defensa aérea, preservación de la capacidad de combate y capacidad de contraataque para repeler un hipotético ataque de la China continental, según anunció el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán. El simulacro durará cinco días y contará con la participación de todos los cuerpos y ramas de las Fuerzas Armadas taiwanesas y de los reservistas.

Las maniobras comenzaron con el despliegue de los cazas estacionados en la parte occidental de la isla a una base aérea en el condado montañoso oriental de Hualien con el objetivo de mantener la preparación para el combate en caso de que los aeródromos de la costa occidental quedaran inoperativos. El avión de transporte Lockheed C-130 Hercules trasladó hasta allí al personal de mantenimiento de los cazas, junto con las piezas de repuesto y el equipo correspondiente, recoge la Agencia Central de Noticias de la isla (CNA).

As #HanKuang 38th Exercise kicked off today, our airmen with the 1st Tactical Fighter Wing #ROCAF relocated their IDF fighters while local anti-air artillery units watched over the surrounding airspace. We #ROCArmedForces🇹🇼 ensure our capacity in all domains to #protectourcountry pic.twitter.com/080uRziAaO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) July 25, 2022