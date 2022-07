Presentan una cápsula de lujo que trasladará turistas a más de 30 kilómetros sobre la Tierra

Space Perspective señaló que, con casi 900 billetes vendidos hasta la fecha, se prevé que los vuelos comerciales se inicien a finales de 2024 y agregó que, actualmente, está aceptando reservas para el año 2025 y más allá

Space Perspective, ‘startup’ estadounidense de vuelos espaciales de lujo, presentó este miércoles el diseño de su cápsula Spaceship Neptune, que permitirá trasladar turistas a una altura de más de 30 kilómetros sin emisiones de carbono. Actualmente, la cápsula, aún pendiente de patente, se está fabricando en un recinto ubicado cerca del centro de operaciones de la empresa, en el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA, en Florida.

Según explicó la compañía en un comunicado, su nave espacial consiste en una cápsula esférica con capacidad para ocho personas que se impulsa a la estratosfera de nuestro planeta mediante un globo espacial de alto rendimiento, SpaceBalloon, sin utilizar combustible para cohetes. Además, la nave dispone de un cono de seguridad que deberá garantizar un aterrizaje en el océano suave y seguro.

Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We’ve developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now! https://t.co/WAPT2EoNrR pic.twitter.com/WNlgA1Zg0P — Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 27, 2022

«Siglos de funcionamiento y desarrollo de globos y paracaídas demuestran que volar siempre con un globo desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, con los paracaídas tradicionales como sistema de reserva, es, con mucho, la solución más sencilla, segura y robusta. Nuestro sistema de vuelo patentado significa que la cápsula y el SpaceBalloon permanecen siempre conectados, y las condiciones de despegue y aterrizaje están siempre bajo nuestro control», manifestó Taber MacCallum, fundador, codirector general y director técnico de Space Perspective.

Por su parte, la cápsula cuenta con un sistema de control térmico y ventanas con revestimiento reflectante en la sección central, similar a la del casco de un astronauta, que «limitarán la ganancia solar y mantendrán el interior del Space Lounge cómodo y fresco», indicó la compañía. Previamente, reveló que intentó crear «un interior acogedor con cómodos sillones, iluminación ambiental e incluso plantas y hierbas como la lavanda, la albahaca y el romero, que pueden utilizarse para preparar la comida y la bebida» a bordo.

Get your first look at the Space Lounge Interior. What makes Spaceship Neptune a spaceship unlike any other? Visit our website to explore all the details! https://t.co/DqhAhrdg0V pic.twitter.com/4j5cHRcP1Y — Space Perspective (@SpacePerspectiv) April 12, 2022

«Los viajes espaciales suponen un nuevo ámbito de retos apasionantes y pensamiento creativo. Como especialistas en diseño, hemos integrado la experiencia y la estética del viaje. Dispone de espacio para estar derechos y hay la posibilidad de que los grupos de exploradores se puedan mover cómodamente dentro de la nave Neptune, desde el asiento hasta el baño y el bar. Por supuesto, se maximizan unas vistas únicas en la vida», apuntaron Dan Window e Isabella Trani, expertos en el diseño de sistemas de transporte de primera calidad.

La empresa también detalló que, durante el viaje de ida y vuelta, de seis horas de duración, los turistas podrán disfrutar de las vistas panorámicas de 360 grados para contemplar «la delgada línea azul que rodea la Tierra por debajo y la oscura inmensidad del espacio por encima».

Your ascent peaks above 99% of the Earth’s atmosphere at the #edgeofspace. You’ll have 2hrs to view the curve of the Earth, the total blackness of space, and the thin blue line of our atmosphere – the quintessential astronaut experience, creating indelible memories for you. pic.twitter.com/Q7XnzouDMN — Space Perspective (@SpacePerspectiv) June 27, 2022

Al mismo tiempo, la empresa añadió que, con casi 900 billetes vendidos hasta la fecha, se prevé que los vuelos comerciales se inicien a finales de 2024, y agregó que, actualmente, está aceptando reservas para el año 2025 y más allá. Los billetes tienen un precio de 125.000 dólares por persona, y las reservas se realizan con un depósito totalmente reembolsable a partir de 1.000 dólares; los clientes también pueden reservar y pagar en línea con criptomonedas.

Además, señaló que el diseño «pionero» es resultado de «miles de pruebas de vuelo virtuales, simulaciones y análisis realizados con la tecnología más avanzada» de las empresas Siemens Digital Industries y Amazon Web Services (AWS).