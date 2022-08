FOTO: Descubren extraños agujeros ordenados en el fondo del Atlántico

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que sus científicos han encontrado agujeros ordenados en el fondo del Atlántico, a unos 2.540 metros por debajo de la superficie del océano.

El origen de estos agujeros ha desconcertado a los científicos. «Mientras los agujeros parecen casi hechos por humanos, las pequeñas pilas de sedimento a su alrededor sugieren que han sido excavados. Intentamos, pero no pudimos echar un vistazo a los agujeros y explorarlos con las herramientas del vehículo operado por control remoto», señala un comunicado de prensa de la NOAA.

Follow along LIVE as scientists discuss the mysterious holes on the seafloor and remotely operated vehicle pilots with the @Discover_GFOE take us in for a closer look: https://t.co/PhIY0PEDEd pic.twitter.com/oe8gZFjOrO

Los expertos de la NOAA propusieron que alguna vida marina desconocida podría haberlos hecho, o que el fenómeno se debe a procesos geológicos.

Los extraños agujeros fueron descubiertos por la tripulación del buque Okeanos Explorer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que estaba explorando la cordillera del Atlántico Medio, una región prácticamente desconocida del lecho marino que forma parte de la cadena montañosa más grande del mundo.

Great ideas re: origin of mysterious holes seen at 2,540 m (1.6 mi) depth during #Okeanos Voyage to the Ridge 2022! This wasn’t 1st time these were seen & while scientists aren’t sure how holes formed, they suspect their origin is likely biological: https://t.co/yGpbuz7phP pic.twitter.com/dOuIjPlHX9

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) July 27, 2022