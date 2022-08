La lluvia de meteoritos más grande y vistosa del año está al caer

Las Perseidas o ‘lágrimas de San Lorenzo’, el espectáculo celeste que cada mes de agosto alumbra el firmamento, podría quedar ‘deslucido’ este año por la Luna llena. La NASA advierte que la noche del 12 al 13 de agosto, en el periodo de mayor intensidad de la vistosa lluvia de meteoros, el satélite natural de la Tierra se encontrará en su fase de mayor visibilidad, pudiendo interferir en la observación del fenómeno astronómico.

No obstante, si se encuentra a la intemperie en la medianoche del 12 al 13 de agosto, la agencia espacial aconseja mirar al cielo: quizá tenga suerte y vea los meteoros más brillantes.

It’s a shine off! 🌌

This year’s Perseids meteor shower will have to contend with the full Moon’s brightness. Look up if you’re outside after midnight (local time) on Aug. 12 or 13, when it’ll be at its peak–you might be lucky and see the brightest ones. https://t.co/vFkqWhKOmi pic.twitter.com/iPP9lsYmzx

