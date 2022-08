Pakistán lanza un SOS al mundo en medio de devastadoras inundaciones

Pakistán hará este martes un llamamiento urgente a la ONU para pedir a la comunidad internacional que le ayude a combatir las devastadoras inundaciones que azotan el país. El canciller pakistaní, Bilawal Bhutto Zardari, compartió los detalles de esta iniciativa con su homóloga francesa, Catherine Colonna, durante una conversación telefónica mantenida este domingo.

«No he visto una destrucción de esta envergadura, me resulta muy difícil expresarlo con palabras… es abrumador», dijo Bhutto Zardari en una entrevista con Reuters.

El jefe de la diplomacia pakistaní subrayó que la emergencia causada por lluvias torrenciales ya ha afectado a más de 30 millones de personas, ha dejado más de 1.000 muertos y ha arrasado muchos cultivos que representaban la mayor parte de los medios de vida de la población.

«Obviamente, eso tendrá un efecto en la situación económica general», remarcó. Según el ministro, el daño económico todavía está por evaluar, aunque los datos preliminares apuntan a 4.000 millones de dólares.

Además de la iniciativa ante la ONU, Pakistán podría contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana decidirá sobre la asignación de 1.200 millones de dólares en el marco del programa de rescate para el país que arrancó en 2019. Bhutto Zardari anticipó la aprobación de la ayuda, en el marco del acuerdo alcanzado entre los funcionarios del FMI y los representantes de su país.

Además, la nación solicitó el pasado 19 de agosto la asignación de unos 3 millones de dólares ante el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF, en inglés), aunque el pedido aún se encuentra bajo revisión, según se desprende en la página oficial del CERF.

#UPDATE Tens of millions of people across swathes of Pakistan were on Monday battling the worst monsoon floods in a decade, with countless homes washed away, vital farmland destroyed and the country’s main river threatening to burst its banks ▶️ https://t.co/aImkO8UTiG pic.twitter.com/HryrNhLu5Z

Mientras, el Gobierno de Canadá ya ha aportado 20.000 dólares para la Federación Internacional de la Cruz Roja y sociedades de la Media Luna Roja que trabajan en Pakistán, mientras que Azerbaiyán proporcionará 2 millones de dólares. Por su parte, los primeros aviones de carga enviados por Turquía y Emiratos Árabes Unidos ya transportan toneladas de productos y materiales de primera necesidad, detalla el periódico The Dawn. Palestina, el Reino Unido, y Francia también han ofrecido su ayuda.

Asimismo, el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, se dirigió a los compatriotas y anunció el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos para los afectados por los monzones.

Just IN:— Flash floods wreak havoc in Pakistan; 4.6 million people affected: 300,000 homeless; over 1000 dead. 90% crops in sindh province ravaged. pic.twitter.com/Y56DAcy6JM

El desastre natural, que ha afectado a las cuatro provincias del país, mantiene un tercio del territorio pakistaní bajo el agua, señaló este lunes la ministra del Cambio Climático, Sherry Rehman. «Todo es un gran océano, no hay tierra firme para bombear el agua», afirmó en una entrevista para la agencia AFP.

«Pakistán nunca ha visto un ciclo ininterrumpido de monzones como éste. Ocho semanas de torrentes ininterrumpidos han dejado enormes franjas del país bajo el agua. Esta no es una temporada normal, esto es un diluvio por todos los lados», tuiteó el domingo.

This is how climate crisis looks like in global south.

But western media will not tell you this.

pic.twitter.com/lpiyX9FPr1

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) August 28, 2022