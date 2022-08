FOTOS: El telescopio James Webb capta el lado más hipnótico de la ‘galaxia fantasma’

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó este martes espectaculares imágenes de la galaxia M74, conocida como ‘galaxia fantasma’, que fueron captadas recientemente por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

Para cada imagen se utilizaron distintas longitudes de onda, por lo que es posible apreciar diversas características de un mismo objeto espacial.

El James Webb observó la M74 con su Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI) con el objetivo de arrojar luz sobre las primeras fases de formación estelar en el universo.

1/ Here we have some brand new images of the Phantom Galaxy, M74, taken by a tag team of Hubble and Webb. Left is @HUBBLE_space ‘s optical image, with the right being @ESA_Webb ‘s infrared view of the same galaxy. In the centre is the astonishing composite of the two. pic.twitter.com/uSSyOzEqT4

