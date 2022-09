Elon Musk critica la recién estrenada serie 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder'

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, parece no estar satisfecho con la serie ‘El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder’, inspirada en las obras del escritor J.R.R. Tolkien, y estrenada por el servicio de ‘streaming’ Prime Video, el pasado 2 de septiembre.

«Tolkien se está revolcando en su tumba. Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son unos cobardes, unos imbéciles o ambas cosas. Solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable», escribió el magnate en Twitter este lunes.

Musk aprovechó la atención que provocó su tuit para avivar sus discrepancias con Twitter en medio de su batalla legal con la red social. «El 90 % de los comentarios [en mis publicaciones] son bots», añadió a su hilo sobre la precuela de las historias narradas en ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’, refiriéndose al problema de las cuentas falsas o de ‘spam’ en el servicio de microblogueo, una de las razones por la que rescindió de comprarlo en julio.

And 90% of my comments are bots 🤖 pic.twitter.com/A7RKyNJZoR

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022