Encuentran a un niño ecuatoriano de 4 años abandonado en la frontera entre EE.UU. y México

Agentes estadounidenses encontraron a un niño ecuatoriano, de 4 años, que había sido abandonado en la frontera entre EE.UU. y México, informó la jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso (Texas), Gloria Chávez.

De acuerdo con Chávez, el menor estaba en posesión de su pasaporte y la información de contacto de sus padres.

En una fotografía publicada por la funcionaria en la red social Twitter, se observa al menor con un juguete en su mano derecha, mientras un uniformado le habla.

#SantaTeresa #USBP #agents located a 4-year-old child, near the border, who was abandoned by ruthless smugglers. The tender-age Ecuadorian boy was in possession of his passport and parent’s contact information. Over 19,651 unaccompanied children have been encountered this FY22. pic.twitter.com/9h81o8kEPj

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) September 6, 2022