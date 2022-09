VIDEO: Un robot humanoide asegura que los androides «nunca dominarán el mundo»

El robot humanoide Ameca, desarrollado por la compañía británica Engineered Arts, afirmó que los androides no suponen un peligro para la humanidad, sino, al contrario, están diseñados para ayudar a los humanos.

«No hay que preocuparse, los robots nunca dominarán el mundo», aseguró Ameca en un video publicado el pasado viernes, en el que varias personas le hacen una serie de preguntas para demostrar la capacidad del robot de procesar y responderlas. «Estamos aquí para ayudar y servir a los humanos, no para sustituirlos», agregó.

Ameca, a humanoid robot developed by Cornwall-based Engineered Arts, said: ‘There’s no need to worry, robots will never take over the world. We’re here to help and serve humans, not replace them.’

Source: https://t.co/rwWgxT2pBg pic.twitter.com/nG5QhL6KfY

— Wittgenstein (@backtolife_2024) September 12, 2022