Critican a Pelosi por afirmar que los inmigrantes ilegales podrían servir para «recoger las cosechas»

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Nancy Pelosi, es blanco de fuertes críticas en las redes sociales tras declarar que en su país existe escasez de trabajadores y que se debería emplear a los inmigrantes ilegales como mano de obra en las cosechas.

Este viernes, durante una conferencia de prensa Pelosi criticó a los gobernadores de los estados sureños del país que envían a los inmigrantes indocumentados a las ciudades de las regiones del norte. «Tenemos la responsabilidad de proteger nuestra frontera [sur], pero también tenemos la responsabilidad de reconocer la importancia de los recién llegados a nuestra nación. En este momento, lo mejor que podemos hacer por nuestra economía es una reforma migratoria integral», declaró.

Pelosi: «We have a shortage of workers in our country. In Florida, some of the farmers and the growers are saying ‘why are you shipping these immigrants up North? We need them to pick the crops down here.'» pic.twitter.com/uCXgz0AXSB

— Greg Price (@greg_price11) September 30, 2022