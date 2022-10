¿Podría una tormenta solar dejar a la Tierra sin conexión a Internet?

La NASA anunció este lunes que su Observatorio de Dinámica Solar capturó el pasado domingo el momento en que el Sol lanzó una poderosa llamarada de energía electromagnética hacia el espacio, alcanzando su punto máximo a las 08:25 GMT. Asimismo, indicó que esta explosión, proveniente de la superficie solar, fue clasificada como clase X1, lo que podría provocar serias afectaciones en las señales de radio y las redes eléctricas, así como presentar riesgos para las naves espaciales.

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 2, 2022, peaking at 4:25pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1. https://t.co/OW1aF5nHWN pic.twitter.com/7qr2UigGws

