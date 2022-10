Un joven de 21 años dispara contra una familia sin hogar que dormía en un coche en EE.UU.

Una mujer embarazada de nueve semanas resultó herida. El atacante fue capturado y se enfrenta a seis cargos por delitos graves

La Policía de la ciudad de Tampa (Florida, EE.UU.) arrestó a Christopher Stamat, de 21 años, buscado por un tiroteo en la madrugada del pasado miércoles en un estacionamiento, donde una mujer embarazada, su esposo y sus tres hijos pasaban la noche en un vehículo porque no tenían donde dormir.

Según el padre de esa familia, el atacante se acercó, les gritó que se bajaran y luego abrió fuego. Una de las balas rozó la cabeza de la madre. Testigos afirmaron que Stamat huyó en un BMW negro, cuya placa fue más tarde identificada por las autoridades, recoge Fox News.

Tampa Police have arrested Christopher Stamat Jr, 21, the suspect linked to a shooting on October 5, 2022, in which a homeless family of five was shot at while sleeping in their vehicle. READ MORE: https://t.co/USEnpFB8uU pic.twitter.com/jiB8wBhEX0 — TampaPD (@TampaPD) October 9, 2022

El vehículo fue rastreado y al día siguiente fue localizado en el garaje de la novia de Stamat. En su interior se encontró la caja de una pistola calibre 9 mm. Además, en un registro en su departamento se hallaron casquillos que coincidían con los encontrados en la escena del tiroteo. La Policía no sabe con certeza qué llevó a Stamat a disparar, pero él afirmó que sentía que la gente lo acechaba y lo seguía. Vale subrayar que el vehículo contra el que atentó tenía tapadas las ventanas con ropa y el vidrio frontal con un parasol.

: ? Detectives believe it could be linked to a shooting early this morning on N Oregon Ave where a pregnant mother was shot. Anyone with info is urged to call Tampa PD at 813-231-6130 or Crime Stoppers at 1-800-873-TIPS (8477) pic.twitter.com/PV9ZbRRofc — TampaPD (@TampaPD) October 5, 2022

Stamat se enfrenta a seis cargos por delitos graves, que incluyen asalto agravado e intento de asesinato en segundo grado. La mujer herida, con nueve semanas de embarazo, aún se encuentra hospitalizada y se espera que se recupere.