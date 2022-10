VIDEO: Intenso tiroteo entre miembros del Cártel del Golfo y del Noreste cerca de la frontera con Texas

Un dron, utilizado por un grupo del crimen organizado, captó un tiroteo entre dos cárteles rivales en las inmediaciones de la Ciudad Miguel Alemán, a escasos metros entre la frontera del estado mexicano de Tamaulipas y el sur de Texas (EE.UU.), informa la cadena Fox.

En las imágenes, recuperadas por el Departamento de Seguridad Pública texano (DSP), se observan al menos cuatro vehículos equipados con armas de alto poder en el enfrentamiento, en el que incluso se utilizan ametralladoras calibre 50, capaces de derribar helicópteros.

NEW: Video recovered by @TxDPS from a cartel drone shows a recent gun battle between the Gulf & Northeast cartels near Ciudad Miguel Aleman, MX, just across from Roma, TX in the RGV. Tracers from .50 cal machine guns seen as they fight for control of important smuggling corridor. pic.twitter.com/wN4lgIsp5a

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 17, 2022