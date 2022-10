Imágenes de la sonda Lucy de la NASA muestran la gran distancia entre la Luna y la Tierra

La sonda Lucy de la NASA logró captar nuevas imágenes de nuestro planeta y la Luna durante su viaje hacia los asteroides troyanos de Júpiter.

La primera foto, que muestra solo a la Tierra, fue tomada por la sonda el 15 de octubre a una distancia de 620.000 kilómetros mediante su dispositivo Terminal Tracking Camera (T2CAM), un par de cámaras idénticas diseñadas para rastrear los asteroides durante los encuentros de alta velocidad con Lucy, detalla la agencia espacial en un comunicado.

Lo que aparece en la parte superior izquierda de la imagen es una vista de Hadar, en Etiopía, lugar de un sitio arqueológico donde se encontraron los restos fósiles de un antepasado humano de 3,2 millones de años en cuyo nombre fue bautizada la nave.

Lucy also snapped this family portrait of Earth and the Moon (far left, click to enlarge) from a distance of 890,000 miles (1.4 million kilometers), taken as part of an instrument calibration sequence to prepare for Lucy’s upcoming asteroid explorations. More images to come! pic.twitter.com/hbm3umuRGB

— NASA Solar System 🪐🍬🎃🌖 (@NASASolarSystem) October 25, 2022