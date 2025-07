Las acciones de Tesla se desploman en medio de la disputa entre Trump y Musk

Las acciones de Tesla cayeron un 7 % en la sesión previa al mercado de este martes luego de que su director general, Elon Musk, criticara otra vez el proyecto de ley de gastos del presidente de EE.UU., Donald Trump, generando una nueva disputa entre ambos.

“Si este proyecto de gasto demencial se aprueba, el Partido América se formará al día siguiente”, aseveró Musk en su red social X. “Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga voz”, añadió.

En respuesta, Trump sugirió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) revisara los subsidios a las empresas de Musk, el hombre más rico del mundo y hasta hace unos meses uno de sus más célebres colaboradores.

Reporter: “Are you going to deport Elon Musk?”

Trump: “We’ll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies.” https://t.co/uuAOrzAnh7 pic.twitter.com/sWqnA9wJXh

— Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2025