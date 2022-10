Un asteroide «potencialmente peligroso» recién descubierto pasará relativamente cerca de la Tierra justo a tiempo para Halloween, informa la NASA.

El asteroide, llamado 2022 RM4, tiene un diámetro estimado de entre 330 y 740 metros, justo por debajo de la altura del rascacielos Burj Khalifa de Dubái, de 828 metros de altura, actualmente la estructura más alta del mundo.

En su máxima aproximación el 1 de noviembre, el objeto espacial se encontrará a unos 2,3 millones de kilómetros de la Tierra, alrededor de seis veces la distancia promedio entre la Luna y nuestro planeta. Para los estándares cósmicos, esta es una distancia muy corta.

Asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on Tuesday. This is very close for an asteroid this size. Possibly as large as 740 meters, it is much larger than the ~50 meter asteroid that created Meteor Crater in Arizona. #2022RM4https://t.co/l1VN9Tt2Ar pic.twitter.com/UtRs5IvMUq

— Tony Dunn (@tony873004) October 30, 2022