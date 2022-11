Japón podría albergar los submarinos de propulsión nuclear de Australia.

Japón podría albergar los submarinos de propulsión nuclear que recibirá Australia como parte del acuerdo de cooperación de defensa AUKUS, declaró este lunes el embajador japonés en Canberra, Shingo Yamagami.

El diplomático admitió, citado por medios australianos, que la participación de su país en la alianza militar trilateral, de la que forman parte EE.UU., el Reino Unido y Australia, no será evidente a simple vista, pero sus intereses en materia de seguridad estaban vinculados a que sus aliados tuvieran la capacidad de disuadir a enemigos potenciales.

A pesar de que Yamagami no se refirió a China como una amenaza, indicó que su nación es «un Estado de primera línea que enfrenta circunstancias desafiantes en el peligroso vecindario del sudeste asiático», por lo que los submarinos nucleares que el Gobierno australiano recibirá «aumentarán la disuasión regional». «Ya existen algunas medidas para recibirlos en caso de que lleguen», reiteró.

Asimismo, especificó que, una vez que Canberra adquiera los submarinos nucleares, se incrementarán los ejercicios militares conjuntos entre la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa y la Marina Real australiana, en donde Tokio planea desplegar alrededor de 155 embarcaciones, incluidos 24 submarinos, así como 346 aviones.

Por otro lado, subrayó que están preparados para «cooperar bilateralmente en tecnología de defensa» con los miembros que integran el AUKUS, por lo que «existe un gran potencial» de que participen «en un proyecto específico». «La cooperación de Japón con el AUKUS tiene un gran potencial», concluyó.

Great to join @UNSWCanberra, @PaulMaddison7 and co-panellists Kim Beazley, @GeorgeBrandis & Jim Carouso for a fascinating discussion on all things AUKUS. 🇯🇵 is ready to assist its friends & allies – what matters to you matters to us too.

Read my speech: https://t.co/asEWMTJNPJ pic.twitter.com/5mJrzaOSXo

— Ambassador YAMAGAMI Shingo (@YamagamiShingo) November 14, 2022