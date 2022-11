Un joven descubre que tiene cáncer tras beber unas cervezas y experimentar una resaca interminabl

Un británico de 26 años, diagnosticado cuando tenía 22 con un tipo de cáncer en la sangre en etapa avanzada, asegura que la primera señal de advertencia sobre su estado de salud fue no haber podido lidiar con una resaca tras beber algunas cervezas.

Ryan Lloyd, quien compartió su historia con medios locales para que otros puedan detectar a tiempo algún asomo de esa enfermedad, relató que al siguiente día de tomar unos tragos, durante su visita a un mercado navideño en la ciudad de Birmingham en 2018, comenzó a sentirse muy mal. En un principio creyó que había contraído una infección bacteriana, por un vaso contaminado, y no le dio mucha importancia, pero durante los siguientes dos meses su salud se deterioró y sufrió de sudores nocturnos y pérdida inexplicable de peso.

