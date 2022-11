Blackjack: ¿Hay estrategias para ganar?

Se ha visto a menudo en las películas: estrategas que robaban el dinero de los casinos en el blackjack. Pero, ¿funciona realmente? ¿Se puede engañar a los juegos de blackjack online y ganar de forma garantizada? De inmediato, la respuesta científica: ¡no! El juego de casino se basa en el azar y la suerte, no en vano es un juego de azar.

Sin embargo, hay mitos y métodos que se propagan repetidamente como garantía de victoria. Las estrategias pueden ayudar a mejorar el propio juego. Pero no son garantía ninguna de que cada ronda sea una victoria. En este artículo, analizamos el tema con más detalle.

El mito: tirar hasta justo antes de los 21 años

Muchos supuestos estrategas recomiendan acercarse siempre al máximo al número 21 en el blackjack. Si tienes suerte, podrás hacerlo sin dificultad. ¿Pero qué pasa si ya hay 16 puntos? ¿Es aconsejable entonces robar otra carta? No se puede descartar el riesgo de que esta carta provoque un bust y la banca gane.

De hecho, un jugador de blackjack puede ganar incluso con ocho puntos en su mano. El factor decisivo es la suerte, porque la banca también tiene que sacar. La mayoría de los repartidores se dan por vencidos después de una puntuación de 16 y no sacan más. Hay razones para ello, porque cada tarjeta adicional es un riesgo. ¿Pero qué significa eso? ¿El límite automático está en 16? No, eso también es un mito.

El factor decisivo aquí es la intuición. Los trucos como el conteo de cartas y otras estrategias especiales no conducen a la meta. Si apuestas a la suerte, también tienes que confiar en tu instinto. Por supuesto, esto no es una garantía de ganar, porque en el Blackjack también existe la amenaza de pérdidas. Pero no hay una regla clara que diga que el 16 es el final o que siempre hay que coger una carta.

Juega siempre a solas con el repartidor: ¿Es una buena estrategia?

Los perdedores frustrados y enfadados suelen dejar caer en el blackjack que los otros jugadores son los culpables de la pérdida. Pero, ¿eso es realmente cierto? No, como demuestran las matemáticas puras. El hecho de que otro jugador de la mesa supere al crupier o le arrebate las cartas buenas no influye en su propia suerte. Si un compañero apuesta sin sentido o sobrepuja en cada ronda, esto no influye en las propias cartas y en la suerte.

Por supuesto, teóricamente podría ocurrir que el jugador de al lado saque el tan necesario as y que tu propia mano no se convierta en Blackjack como resultado. Pero también existe la posibilidad de que cuando se juega solo con el crupier no se saque el as tampoco. La probabilidad de ganar no aumenta con el número de jugadores en la mesa. Sin embargo, si no te apetece tener compañía, también puedes jugar al blackjack solo con el crupier en muchos casinos.

Contar cartas en el blackjack: ¿Obligatoriedad o estilo libre?

Hay nombres muy conocidos en el sector que han robado a los casinos sus ingresos. El conteo de cartas es una estrategia especial del blackjack en la que los jugadores quieren tener una visión general mental de las cartas que aún están en juego. La idea es calcular la probabilidad de la siguiente carta en tu cabeza.

La táctica sólo puede funcionar si ya se ha jugado al menos el 50 % de las cartas, e incluso entonces requiere una memoria extremadamente buena. Es una estrategia legal porque no utiliza trampas ni ayudas. Sin embargo, los casinos piden a muchos contadores que se vayan, ya que suponen importantes pérdidas para el casino. Las reglas de la casa se aplican en todos los casinos terrestres y, por lo tanto, ningún banco tiene que pagar si se ha utilizado un truco oficial.

El conteo de cartas no es obligatorio en el blackjack y también es bastante raro que alguien domine realmente la táctica con éxito. Puede tener sentido sumar las cartas ya jugadas en su cabeza para calcular mejor la probabilidad. Sin embargo, centrarse completamente en esto casi nunca es beneficioso.

Aspectos básicos que todo jugador de blackjack debe conocer

El blackjack parece sencillo a primera vista, pero ¿funciona realmente este juego de cartas con tanta facilidad? Si eres nuevo en el casino, no puedes convertirte en un profesional de inmediato. Por supuesto, las reglas del juego se interiorizan rápidamente, pero sólo con el tiempo los jugadores desarrollan un sentimiento de cuáles son las tácticas correctas.

Regla básica número 1: ¡Aprende las reglas del juego desde cero! No basta con conocer las reglas básicas, hay que interiorizar todas las posibilidades.

desde cero! No basta con conocer las reglas básicas, hay que interiorizar todas las posibilidades. Regla básica número 2: El instinto es el compañero más importante en el Blackjack. Si el instinto desaconseja claramente otra carta, el jugador debe hacerle caso. Esto no garantiza una victoria, pero es al menos una táctica.

Regla básica número 3: No es sólo tu propia mano la que determina si otra carta tiene sentido. Las cartas de la banca son mucho más interesantes. Si tiene valores entre dos y seis, no se debe sacar otra carta si es posible. Si el repartidor ya tiene un siete, otra carta tiene sentido. La razón es que se anticipa la reacción del concesionario.

Regla básica número 4: Las ayudas están permitidas en el blackjack online. Por supuesto, no se trata de hacks, sino de tablas que proporcionan una visión general de las probabilidades. Esto es más difícil en los casinos en vivo, donde es necesario reaccionar en tiempo real.

Diversión, práctica y ganas de perder: las mejores estrategias para el blackjack

La mejor estrategia es jugar sin una estrategia fija. Con el tiempo, cada jugador de blackjack se acostumbra a sus rutinas. Una persona nunca compra otra tarjeta cuando ha alcanzado 14 puntos. El siguiente siempre se asegura contra un blackjack. No son estrategias, sino tácticas personales en el propio juego.

Es similar al juego de mesa Monopoly. Aquí también hay diferentes actores. Uno compra casas y carreteras en la primera ronda, el otro prefiere la táctica. Los tres factores más importantes en el blackjack son disfrutar del juego, practicar antes de jugar y estar dispuesto a perder.

Los que van al casino a jugar al blackjack nunca deberían esperar una ganancia inesperada. Es posible ganar a lo grande, pero también es posible perderlo todo. Por eso es tan importante no sobrepasar nunca el presupuesto. El presupuesto doméstico o la fortuna familiar son tabúes como apuestas. Sólo el dinero que no se necesita en caso de duda puede ser utilizado en la mesa en el juego contra el cajero.