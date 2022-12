Desaparecen 50 personas en una patera que intentaba llegar a las Islas Canarias

Al menos 50 personas que iban a bordo de una patera que trataba de llegar a las Islas Canarias se encuentran desaparecidas en el Atlántico, informó la ONG Alarm Phone.

La organización cita a fuentes locales que aseguran que tres supervivientes, que viajaron en la patera durante 14 días, han sido localizados en Tan Tan, en el sur de Marruecos.

Alarm Phone lleva alertando desde el 8 de diciembre sobre la desaparición de la embarcación. «Nos llamó un barco en peligro entre Tan Tan y Lanzarote. Las autoridades han sido alertadas desde anoche. Sin embargo, la gente seguía pidiendo ayuda esta mañana cuando perdimos el contacto con el barco», escribían en Twitter.

