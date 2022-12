Hallan por primera vez crías de iguana rosada en peligro de extinción en una de las islas Galápagos

Un equipo de investigadores de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (GNPD) y la organización Galápagos Conservancy (GC) descubrió por primera vez en años poblaciones de crías de la iguana rosada, informa GC en su sitio web.

Durante los últimos 10 meses se han realizado numerosas expediciones al remoto volcán Wolf, en la isla Isabela de Galápagos, Ecuador, en busca de esta especie de réptil.

THE MOST AMAZING WILDLIFE DISCOVERY OF 2022: First ever baby Pink Iguana’s found and photographed in Galapagos. 🦎 Galápagos Conservancy and Galápagos National Park are desperate to save the species from imminent extinction. Learn more here! 👇https://t.co/4fnwjPp7NX pic.twitter.com/rCGd9xxEZD

— Galápagos Conservancy (@savegalapagos) December 20, 2022