Casi 71 mil niños en El Salvador sin uno de sus padres debido a la emigración

Más de 70.500 niños en El Salvador viven sin uno o ambos padres debido a la emigración, según un sondeo.

SAN SALVADOR – Dos de los 6 años que tiene Mateo los ha vivido sin su padre, quien a inicios de 2021 decidió emigrar desde El Salvador hacia Estados Unidos.

Mateo es uno de los 70.569 menores de edad que viven en el país centroamericano sin uno o ambos padres debido a la emigración, según datos revelados por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2021, hecha por la Dirección General de Estadísticas y Censos en El Salvador (Digestyc), una institución disuelta recientemente por el Congreso salvadoreño.

De los 70.569 niños que viven sin uno o ambos progenitores, el 66% vive sin su padre, el 21,8% sin su madre y el 11,4 % sin ambos.

El padre de Mateo, Antonio P. Hernández, de 27 años, asegura que emigró por motivos económicos.

En la encuesta de la Digestyc, el 27 % de los hogares reportaron siete o más de las 20 privaciones que se tomaron en cuenta para el sondeo. Entre las privaciones destacan inasistencia escolar, hacinamiento en el hogar, trabajo infantil, inseguridad alimentaria e incidencia de crimen, entre otros.

«Yo sabía que si no me venía la situación económica no iba a mejorar. Aunque es difícil estar aquí, mi hijo ya tiene lo que no tenía antes como ir a un colegio y de vez en cuando tener lo que desea», expresó Patriz a la Voz de América.

El Salvador sigue siendo uno de los países con más migrantes de la región. En 2021 rompió récord de migrantes detenidos en la frontera sur estadounidense, superando los 96.000 salvadoreños detenidos intentando cruzar a EEUU.

El Informe sobre las Migraciones en el mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que los países con más emigrantes fueron Jamaica, El Salvador y Venezuela, en torno a la proporción de población total.

En El Salvador, un país de siete millones de habitantes, el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), una oenegé con sede en San Salvador, estima que al menos tres millones viven en EEUU y México.

Según datos de la Dirección de Estadísticas del gobierno de México, 25.040 salvadoreños se hallaron en situación migratoria irregular en ese país entre enero y noviembre de 2022.