Tormenta invernal paraliza a EE.UU.: más de 30 muertes y cubre de hielo todo Seattle

La fuerte tormenta invernal que azotó Estados Unidos la víspera de Navidad ha causado al menos 34 muertes, según las últimas estimaciones, informa la radioemisora pública NPR. Mientras, miles de hogares y negocios se han quedado sin electricidad.

El clima extremo también provocó accidentes en las carreteras y paralizó el aeropuerto internacional de Búfalo, en el estado de Nueva York.

La escala de la tormenta, que se registró desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el Río Bravo, en la frontera con México, prácticamente no tiene precedentes: alrededor del 60 % de la población quedó bajo alguna clase de alerta o aviso meteorológico.

Las ventiscas de nieve con los vendavales han ocasionado también la cancelación de un total de 1.416 vuelos domésticos e internacionales este domingo, según los datos recopilados por FlightAware. Ante las adversas condiciones climatológicas, el Aeropuerto Internacional Niagara de Búfalo permanecerá cerrado hasta el próximo lunes.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló el sábado en rueda de prensa que «la gente lo está comparando con la temida ventisca de 1977, cuando Búfalo se ganó por primera vez la reputación de tener cantidades de nieve sin precedentes».

Muchos estadounidenses se quedaron atrapados en sus propios autos, al igual que los equipos de emergencia. «Nuestra Guardia Nacional, nuestros equipos de respuesta, nuestras ambulancias, nuestros camiones de bomberos se están quedando todos atascados en la nieve también. De hecho, casi todos los camiones de bomberos de la ciudad de Búfalo están varados en la nieve», comentó Hochul.

La tormenta dejó sin electricidad a los residentes desde Maine a Seattle, y un importante operador eléctrico advirtió a 65 millones de personas en el este del país de posibles apagones.

A massive winter storm has left at least 28 people dead & about 380,000 homes & businesses without power across the US, where more than 8,000 flights have been canceled since Friday due to the Arctic blast. #USA #ArcticBlast pic.twitter.com/HOKYXqmMfB

La empresa PJM Interconnection, que suministra energía a 13 estados y Washington D. C., advirtió de que podrían verse obligados a recurrir a apagones, ya que el funcionamiento de las centrales eléctricas se ve dificultado por las gélidas temperaturas que se instalaron estos días.

El Departamento de Energía de EE.UU. ya ha declarado la emergencia energética en Texas, satisfaciendo la correspondiente petición del Consejo de Fiabilidad Eléctrica del estado (ERCOT), que hizo la solicitud el viernes para poder recurrir a apagones controlados.

«Aunque la gran mayoría de las unidades generadoras de la región donde opera ERCOT siguen funcionando sin problemas, una pequeña cantidad de unidades han experimentado dificultades de funcionamiento debido al frío o a los recortes de gas», expresó el Departamento de Energía en el decreto.

En total, actualmente se registran más de 260.000 cortes eléctricos a nivel nacional, según datos del portal especializado PowerOutage.us.

Los residentes de Seattle amanecieron el viernes con la ciudad cubierta de hielo, escenario descrito como «la peor» helada de la década tras una noche de lluvia gélida. Moverse a pie o en cualquier medio de transporte por la ciudad se volvió una misión imposible.

Las carreteras y las aceras llegaron a ser escenarios de caos, con coches deslizándose sin control y chocando con lo que hubiera a su paso.

😱😱😱 Holy moly!!! One crash after another. This is near Seattle’s Judkin’s Park. Pedestrian almost gets hit too! @nwpromo on youtube took this video & tells me no one was hurt.

But it is STILL very icy out there. Stay home if you can!!! #wawx #ice @KIRO7Seattle pic.twitter.com/bgTKTqGC7k

— Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) December 24, 2022