VIDEO: Capturan el momento exacto en el que la Tierra pasa detrás de la Luna

La NASA ha publicado un impresionante video que muestra a la Tierra transitando detrás de la Luna el pasado 28 de noviembre. Las imágenes fueron captadas por la nave espacial Orion de la misión Artemis 1.

Las imágenes fueron captadas cuando la misión de Orion cumplía su decimotercer día, que marcaba el ecuador de la expedición, y la nave continuaba en órbita retrógrada distante. Según la agencia espacial, la Tierra pasaba por detrás de la Luna cuando Orión alcanzó su distancia más lejana de nuestro planeta, 432.210 kilómetros.

On Nov. 28, our Orion spacecraft captured the Earth rising behind the Moon.

The #Artemis I flight test happened around 50 years after the iconic Apollo 17 «Blue Marble» photo of Earth was taken. See the similarities and differences between the two eras: https://t.co/lEllEjjRkv pic.twitter.com/lM1W3BH2mR

