Incautan más de un millón de píldoras de fentanilo en la frontera entre EE.UU. y México

Las incautaciones de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, en la frontera de EE.UU. con México siguieron aumentando en 2022.

«Hace una década, ni siquiera conocíamos al fentanilo y ahora es una crisis nacional», sostuvo el fiscal Randy Grossman citado por New York Post. «La cantidad de fentanilo que estamos incautando en la frontera es asombrosa», añadió.

Los afirmaciones de Grossman tienen lugar en el contexto de las grandes incautaciones de este poderoso analgésico sintético desarrollado en la década de 1960.

CBP officers stopped two loads on Wednesday. First load contained approx. 541,000 fentanyl pills, 4 lbs fentanyl powder and 37.55 lbs of meth concealed in doors and rear panels of a car. Seven hours later, approx. 689,200 fentanyl pills were found hidden throughout a vehicle. pic.twitter.com/A18UQLqyuH

— Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) December 29, 2022