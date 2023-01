Dos hombres cruzan en bicicleta acuática un estrecho en China para ahorrarse 6 dólares (VIDEO)

Dos hombres decidieron cruzar el estrecho de Qiongzhou, en el sudeste de China, en una bicicleta acuática para evitar el pago de 41,5 yuanes (6 dólares) del pasaje en ferri. Tuvieron que pedalear durante seis horas para llegar a destino y lo hicieron sin chalecos salvavidas, recogen medios locales.

Según contó uno de ellos en redes sociales, donde utiliza el nombre de Brother Stone, el 31 de diciembre cruzaron el estrecho desde Xuwen, en la provincia de Guangdong, rumbo a Haikou, en la isla de Hainan, para recibir el nuevo año.

«Realmente no tenemos dinero para comprar los pasajes del ferri», relató el hombre, quien agregó que él y su amigo, de apellido Zhou, trabajan juntos haciendo filantropía en áreas rurales del país, lo que les deja poco dinero. Además, consideraron la travesía como una forma de probarse físicamente.

