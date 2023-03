El telescopio Hubble capta una galaxia espiral con forma irregular

El telescopio espacial Hubble —operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA)—logró captar una asombrosa imagen de una galaxia espiral irregular, que se encuentra a una distancia de 110 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de la Osa Mayor.

De acuerdo con ESA, en la fotografía se aprecia como el delgado disco de la galaxia, identificada como NGC 5486, está compuesto por varios cúmulos rosados de regiones de formación estelar activa, los cuales resaltan por sobre el resplandor disperso del núcleo galáctico.

A pesar de que la galaxia se caracteriza por tener una estructura en espiral, esta última no se encuentra muy acentuada. No obstante, con base a su apariencia visual, la NGC 5486 se asemeja a su vecina NGC 5457, conocida como la galaxia del Molinete, puesto que ambos sistemas estelares presentan brazos espirales bien desarrollados que se originan en su centro, lo que les da un aspecto similar al de un fuego artificial rodante.

Los científicos de ESA explicaron que la imagen de la NGC 5486 proviene de las observaciones ópticas e infrarrojas realizadas por el Hubble para estudiar los restos (polvo y gas) que desprenden las supernovas de tipo II, que son el resultado del colapso del núcleo de una estrella masiva y su eventual explosión cuando esta llega al final de su vida.

