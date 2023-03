Un asteroide recién descubierto se acercará a la Tierra en el Día de San Valentín

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA comunicó este martes que ha estado rastreando un asteroide recién descubierto, bautizado como 2023 DW, que tiene una «posibilidad muy pequeña» de impactar la Tierra dentro de 23 años. El sistema Sentry del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA calculó que la probabilidad más alta de impacto con el planeta, cercana a 1 entre 560, se daría el 14 de febrero de 2046.

Leer más: VIDEO: Una supuesta «lluvia de gusanos» en China inquieta a la Red

We’ve been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023