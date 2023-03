La NASA presenta un nuevo traje espacial para viajar a la Luna

La NASA presentó este miércoles el nuevo traje diseñado para los astronautas que pisarán la Luna por primera vez en más de 50 años, en el marco de la misión Artemis III, que se lanzará en 2025.

Durante la presentación celebrada en el Centro Espacial de Houston (Texas, EE.UU.), el ingeniero jefe del traje, James Stein, hizo una demostración del innovador equipo lunar, desarrollado por la empresa Axiom Space.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III.

Las técnicas aplicadas en la creación de este traje-escafandra permitirán a los tripulantes del Artemis III –entre los que se encuentran la primera mujer y la primera persona de color en viajar a la Luna– caminar por la superficie lunar «sin esfuerzo», realizar tareas geológicas y científicas más complejas y trasladarse a las estaciones espaciales «con mayor facilidad», anunció la compañía, a la que se adjudicó un contrato de unos 228 millones de dólares para diseñar el equipo lunar.

The next generation spacesuit. @NASA selected @Axiom_Space to develop the suits for the Artemis III mission to the lunar surface. The first prototype was revealed today during an event at Space Center Houston in Texas. https://t.co/qW96kLYIxl pic.twitter.com/icFDxv60IU

