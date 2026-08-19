Revelan imágenes inéditas del interrogatorio a “El Chapo” Guzmán tras su histórica captura en 2014

Nuevas imágenes difundidas por el diario El Universal han sacado a la luz un momento poco conocido de la historia reciente de la seguridad en México: el interrogatorio de Joaquín “El Chapo” Guzmán inmediatamente después de su captura en febrero de 2014.

De acuerdo con la información publicada, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, participó directamente en este interrogatorio antes de que el líder del Cártel de Sinaloa fuera trasladado al penal federal del Altiplano bajo un masivo dispositivo de seguridad por tierra y aire.

Este hallazgo visual permite observar de cerca uno de los episodios que definieron la lucha contra el crimen organizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, la figura de Zerón añadiría años después una capa de controversia al caso debido a su papel cuestionado en otras investigaciones federales.

Las fotografías permiten observar de cerca uno de los episodios que marcaron la lucha contra el crimen organizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que, años después, volvería a cobrar relevancia por el controvertido papel de Tomás Zerón en otras investigaciones.