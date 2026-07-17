Amenaza inesperada para la final del Mundial entre España y Argentina

El estado estadounidense de Nueva Jersey se encuentra bajo alerta por el humo procedente de los grandes incendios forestales en Canadá, a días de acoger la final del Mundial 2026 que enfrentará a los equipos de España y Argentina.

En East Rutherford, donde se encuentra el MetLife Stadium, sede del partido que se jugará el domingo, la calidad del aire registra niveles considerados insalubres para grupos sensibles, según el sistema IQAir.

Así, con el sol apenas visible entre la bruma, la selección española realizó el jueves su entrenamiento en la localidad cercana de East Hanover.

No obstante, las previsiones apuntan a la llegada de fuertes lluvias el sábado, lo que podría ayudar a dispersar el humo y evitar mayores riesgos durante la final. Por el momento, ni la FIFA ni las selecciones se han pronunciado sobre eventuales afectaciones.

El humo ya afectó otros eventos deportivos

42,000 at a Gotham FC game. I’m not over it! pic.twitter.com/iot7HFGabm — Jenna Tonelli (@jennatonelli) July 16, 2026

La mala calidad del aire ya tuvo consecuencias en eventos deportivos del país. El miércoles, un partido de la NWSL, máxima división del fútbol femenino, entre Gotham FC y Washington Spirit en Nueva York se disputó con pausas de hidratación adicionales.

Mientras, en Chicago, el humo provocó el aplazamiento de un partido de fútbol de la MLS entre Chicago Fire y Whitecaps que debía jugarse el jueves.