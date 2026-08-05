Cirujano conecta órganos equivocados de un paciente y crea un ‘circuito cerrado’ digestivo

Un cirujano del sistema británico de salud pública fue despedido y privado del ejercicio médico tras cometer un grave error durante una operación de emergencia para extirpar un tumor intestinal, según determinó un tribunal médico del Reino Unido.

De acuerdo con la investigación, el doctor Yasser Adly Abdel Rahman, del Hospital Royal Oldham, en Gran Mánchester, conectó por error una parte incorrecta del intestino al estómago del paciente. La intervención creó un circuito cerrado que impedía el tránsito de los contenidos intestinales, provocando fuertes dolores, vómitos y la ausencia de evacuaciones durante semanas.

La situación fue corregida un mes después por otro especialista, Anthony Rate, quien realizó una segunda cirugía y logró salvar parte del intestino mediante la creación de una estoma, una abertura quirúrgica para la eliminación de desechos.

Un perito calificó la operación inicial como una técnica “incompatible con la vida” y aseguró que el paciente habría muerto sin una intervención posterior. El tribunal concluyó que el médico no mostró remordimiento ni reconoció el impacto de sus actos, por lo que ordenó su expulsión del registro profesional.