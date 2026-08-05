Tiroteo mortal: Guardia civil asesina a balazos a su expareja y compañera de cuerpo

Una agente de la Guardia Civil de Llanes, España, falleció al mediodía de este miércoles tras recibir un disparo de otro miembro del cuerpo con el que había mantenido una relación, según recogen medios locales.

La víctima y el agresor, que tenían dos hijas de corta edad, se encontraban en trámites de separación. A pesar de ser atendida rápidamente por los servicios de emergencia, la agente sufrió lesiones internas mortales.

El atacante resultó herido de bala al ser reducido tras atrincherarse en el cuartel. Dos compañeros que intervinieron en el operativo también resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Todos fueron trasladados a un centro hospitalario, mientras las autoridades investigan los hechos y si se trata de un caso de violencia de género.