En un hecho que ha sacudido los círculos militares de Rusia, se confirmó el fallecimiento del teniente general Igor Yerusalimov, una de las figuras de alto rango que recientemente había sido honrada con dicho título hace apenas unas semanas. Según los primeros reportes, Yerusalimov perdió la vida a causa de una potente explosión en un restaurante de Moscú.

El suceso ocurrió el pasado 2 de agosto, en medio de una reunión privada para celebrar el aniversario del comandante de las Fuerzas Aeroespaciales, identificado como Chaiko. El estallido convirtió el festejo en una escena de caos y luto, afectando directamente al círculo íntimo del homenajeado.

Saldo de víctimas: Aunque el comandante Chaiko sobrevivió al incidente, se reporta que se encuentra con vida de manera temporal bajo observación. No obstante, la tragedia golpeó duramente a su familia: su yerno falleció de forma inmediata producto de la detonación, mientras que su hija resultó con heridas de consideración.