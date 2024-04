Disidentes de las FARC piden a la población alejarse de batallones y policías por posibles ataques

Emitieron un comunicado en el que afirmaron que no quieren que en la “guerra fratricida caigan civiles”

El grupo armado, conocido como Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), emitió un comunicado el domingo 7 de abril en el que advirtió a la población sobre la posibilidad de atentados en cercanías de dependencias militares y policiales, por lo que recomendó no acercarse a esas instalaciones.

Semanas después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretara el 17 de marzo pasado la suspensión del cese al fuego con el EMC, liderado por alias ‘Iván Mordisco‘, en tres departamentos del país, el grupo armado irregular hizo pública su “posición oficial” frente a esta situación. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de haber “priorizado las acciones militares en contravía del dialogo civilizado”.

“Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después”, advierte el texto, que también recomienda “no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”.

Además, invita a “militares y policías patriotas a que no cumplan las órdenes de atacar a los soldados de la revolución”. “Es momento de unirnos contra la oligarquía que no permite los cambios en el país”, continúa la nota.

Por último, y pese a la amenaza de ataques, el comunicado del EMC le pide al Gobierno “restablecer el cese de fuego bilateral, temporal y de carácter nacional”.