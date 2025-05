Habla el hermano de León XIV: “Desde que era un niño se supo que iba a ser cura”

Desde que el jueves apareciera la fumata blanca por la chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano y se anunciara que Robert Francis Prevost sería a partir de entonces el nuevo papa, con el nombre de León XIV, los medios se han lanzado a la búsqueda de la familia del nuevo pontífice.

John Prevost, hermano mayor del papa, ha sido el encargado de dar la cara ante las numerosas peticiones, hablando de su temprana vocación por la vida religiosa. “Desde que era un niño siempre se supo que iba a ser cura. No había duda de que eso era lo que iba a hacer”, contó en una entrevista a Univisión.

Lo cierto es que su infancia estuvo atravesada por la religión católica. Desde su madre que colaboraba diaria y activamente con la iglesia, según recoge 20 Minutos, hasta su padre catecista y dos tías monjas. Además, el medio Pillar Catholic señala que por su casa siempre había trasiego de sacerdotes.

En sus declaraciones a Univisión, John se atreve a vaticinar que la línea del nuevo papado será continuista del anterior: “Creo que veremos una continuidad del papa Francisco. Pienso que a él le importan las personas, sus almas, su espiritualidad y la mejor manera de ayudarlas”, sostiene.

NEW: John Prevost, the brother of Pope Leo XIV, had this to say about his brother this morning on CNN: “I think he sees the United States is headed in the wrong direction in terms of immigration. That this is a total injustice” pic.twitter.com/QLTNCLUfzF

