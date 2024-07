Israel ataca depósitos de combustible en un puerto al oeste de Yemen (IMÁGENES)

La ciudad occidental yemení de Hodeida, controlada por la insurgencia hutí, ha sido objeto de un ataque aéreo que desató un gran incendio en el depósito de combustible de una zona portuaria.

“Hace poco tiempo, aviones de combate de las FDI atacaron objetivos militares del régimen terrorista hutí en la zona del puerto de Hodeida, en Yemen, en respuesta a los cientos de ataque perpetrados contra el Estado de Israel en los últimos meses”, comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Imágenes y vídeos que circulan por las redes sociales muestran cómo llamas enormes cubren infraestructura en esa zona de la ciudad.

Two nights ago, Yemen hit Tel Aviv with a suicide drone.

Today, we gave them our reply.

The entire port was hit. Everything is up in flames.

We will show all our enemies that enough is enough. pic.twitter.com/DiPXLFK6Bq

— Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) July 20, 2024