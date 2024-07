Joe Biden ha dejado la campaña para la reelección

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo su decisión de retirar su candidatura para la reelección presidencial, tras semanas de intensas presiones por parte de miembros de su propio partido.

Biden hizo el anuncio en un comunicado donde expresó que tomó la decisión después de considerar que es la mejor decisión para el Partido Demócrata y el país, y añadió que hablará a la población la próxima semana para entrar en detalles.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”.

Los llamados para que Biden, de 81 años, se hiciera a un lado, coincidieron con un repunte de su rival republicano, Donald Trump, cuyo partido lució fortalecido y más unido después del intento de asesinato en su contra el pasado sábado 13 de julio en un acto de campaña en el condado de Butler, en Pensilvania.

En público y en privado, los demócratas habían enviado múltiples señales de preocupación por el rendimiento del presidente en eventos públicos. Biden, quien recientemente fue diagnosticado con COVID-19, habría tomado varios días de “reflexión” y “examen de conciencia” sobre su futuro político mientras permanecía en aislamiento.

La decisión de Biden llega a menos de un mes de la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en Chicago, donde los delegados del partido deberán escoger formalmente a su candidato presidencial. Debido a que el presidente ganó ampliamente las elecciones primarias, ya tenía asegurados los delegados y salir de la contienda era una decisión que únicamente él podía tomar.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024