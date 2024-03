Kamala Harris aplaude sin entender una canción contra su visita a Puerto Rico (VIDEO)

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, aplaudió sin darse cuenta una canción de protesta en contra de su visita este viernes a la ciudad de San Juan, en Puerto Rico.

Durante su primera estadía en funciones en la isla, la alta cargo estaba recorriendo el patio del centro cultural La Goyco cuando un grupo de músicos se acercó a dedicarle una canción con panderos. “Queremos saber, queremos saber, Kamala, qué es lo que viniste a hacer“, le cantaron mientras ella sonreía desconociendo el significado de la letra.

Kamala Harris smiles, claps along to Puerto Rico protest song but stops after aide tells her that they’re protesting her 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/uKEznMqeBv

— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) March 24, 2024